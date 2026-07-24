صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داتا گنج بخش ؒکے عرس پر انتظامات،سکیورٹی بارے اجلاس

  • پاکستان
داتا گنج بخش ؒکے عرس پر انتظامات،سکیورٹی بارے اجلاس

لاہور(سیاسی نمائندہ)حکومتِ پنجاب حضرت داتا گنج بخش ؒکے 983ویں سالانہ عرس کو شاندارانداز میں منانے کیلئے بھرپور انتظامات کر رہی ہے۔

وزیرِ اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر لاکھوں زائرین کیلئے بہترین انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سپیشل مشیر وزیرِ اعلیٰ و چیئرمین امورِ مذہبی کمیٹی علی ڈار نے داتا دربار پر ہجویری ہال میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ خوشگوار نہیں تھا: کاجل اگروال

طلبہ احتجاج پر پریتی زنٹا کی پوسٹ سکرپٹڈ ،تنقید کا سامنا

رضوان علی جعفری نے ارینج میرج کرنے کی وجہ بتا دی

شاہ رخ کیساتھ1روپے کے عوض کام ،جاوید شیخ نے وجہ بتا دی

طلبہ احتجاج،فلم دھرندھر کی اداکارہ عائشہ خان گرفتار

سپاٹیفائی کا عاطف اسلم کو خراج ، عالمی مقبولیت کا معترف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak