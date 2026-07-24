صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں تنخواہیں ، پنشن 31 جولائی کوادا کرنے کا فیصلہ

  • پاکستان
پنجاب میں تنخواہیں ، پنشن 31 جولائی کوادا کرنے کا فیصلہ

لاہور(آن لائن)پنجاب حکومت نے ہفتہ وار تعطیلات کے باعث سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو جولائی کی تنخواہیں اور پنشن معمول سے پہلے ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے یکم اور 2اگست کو ہفتہ اور اتوار کی تعطیلات کے باعث ادائیگیاں قبل از وقت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملازمین اور پنشنرز کو بروقت رقوم کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ، اس فیصلے کے تحت سرکاری ملازمین کو جولائی کی تنخواہیں اور الاؤنسز جبکہ پنشنرز کو ماہانہ پنشن 31 جولائی کو ادا کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سعودی عرب جوہر ی معاہدے کیلئے اسرائیل کو تسلیم کر ے :امریکا

برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ عارضی طور پر واپس بلا لیا

ایران نے حوثیوں کی مدد کیلئے کمانڈرز اسلحہ اور سونا یمن بھیجا :ذرائع

عالمی عدالت میں دیوانے اور خبطی بیٹھے ،امریکی وزیر خارجہ

مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی،یورپی یونین کا گوگل پر 1 ارب ڈالر جرمانہ

البانیہ میں ٹرمپ خاندان کے ہوٹل منصوبے کیخلاف مظاہرے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak