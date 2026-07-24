امیر العظیم سپر دخاک،نذیر احمد جنجوعہ قائم مقام سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی مقرر
لاہور (سپیشل رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کی نماز جنازہ گزشتہ روز منصورہ میں ادا کر دی گئی۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے نماز جنازہ پڑھائی،امیر العظیم کینسر کے باعث بدھ کی رات انتقال کر گئے تھے ،امیر العظیم کی تدفین ،رہائش گاہ کے قریب کینال ویو قبرستان میں کی گئی ، نمازجنازہ میں وفاقی وزیر احسن اقبال ، خواجہ حسان ،محمد علی د رانی، مولانا امجد ، لیاقت بلوچ ،فرید پراچہ حافظ ادریس سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی ،دریں اثنا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل نذیر احمد جنجوعہ کو قائم مقام سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان مقرر کردیا ہے ، نذیر احمد جنجوعہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments