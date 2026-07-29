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گندم ضروریات کے مطابق تقسیم ہوگی

  • پاکستان
گندم ضروریات کے مطابق تقسیم ہوگی

اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ درآمد کی جانے والی گندم صوبوں میں ان کی ضروریات کے مطابق تقسیم کی جائے گی تاکہ شفافیت، انصاف اور منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔

 ویٹ بورڈ کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ درآمدی عمل کے دوران تمام صوبوں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے گا، رانا تنویر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ تمام ضروری انتظامات مؤثر انداز میں اور صوبوں کے ساتھ مکمل رابطے کے ذریعے جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبوں کی مشاورت سے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کے عمل پر غور کیا جا رہا ہے۔ 

 

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