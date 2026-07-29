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گریڈ 19 کے افسر اعزاز الحق شاہ ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات

  • پاکستان
گریڈ 19 کے افسر اعزاز الحق شاہ ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرری کے منتظر سیکرٹریٹ سروس گروپ کے افسر کو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دئیے۔۔۔

 اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرری کے منتظر سیکرٹریٹ سروس گروپ کے افسر کو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق پاکستان سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 19 کے افسر اعزاز الحق شاہ کو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کیا گیا ہے۔

 

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