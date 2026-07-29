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مومنہ اقبال ہراسمنٹ،وکلا آئندہ سماعت پرحتمی دلائل کیلئے طلب

  • پاکستان
مومنہ اقبال ہراسمنٹ،وکلا آئندہ سماعت پرحتمی دلائل کیلئے طلب

ملزم ثاقب چدھڑ تفتیش میں قصوروار پایا ،اہلیہ کاموبائل فرانزک کیلئے بھجوا دیا:تفتیشی ایڈیشنل سیشن جج نے لیگی ایم پی اے اور اہلیہ کی عبوری ضمانت میں 3 ستمبر تک توسیع دیدی

 لاہور(کورٹ رپورٹر)ایڈیشنل سیشن جج نصرت صدیقی نے اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے اوردھمکیاں دینے کے کیس میں مسلم لیگ (ن)کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ اورانکی اہلیہ سمیراکی عبوری ضمانت میں 3 ستمبر تک توسیع کردی، عدالت نے وکلا کو آئندہ سماعت پر حتمی دلائل کیلئے طلب کرلیا۔دوران سماعت تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ ملزم ثاقب چدھڑ کی حد تک تفتیش مکمل ہوچکی ہے وہ تفتیش میں قصوروار پایا گیا ہے ، ملزم کی اہلیہ سمیرا نے دو روز قبل اپنا موبائل فون این سی سی آئی اے میں جمع کروایا، جسے فرانزک کیلئے بھجوا دیا گیا ہے ، مومنہ اقبال کے وکیل عدنان احسان نے استدعا کی کہ ملزموں کی آزادی خطرے کا باعث ہے اسلئے انکی ضمانت خارج کی جائے۔

 

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