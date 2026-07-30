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امن و امان کی خراب صورتحال نوشکی میں 31جولائی تک کرفیو نافذ

  • پاکستان
امن و امان کی خراب صورتحال نوشکی میں 31جولائی تک کرفیو نافذ

کوئٹہ(آئی این پی)امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث بلوچستان کے علاقے ضلع نوشکی میں 31 جولائی تک کرفیو نافذ کر دیا گیا۔

 محکمہ داخلہ کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کرفیو رات 8 بجے سے 31 جولائی رات 8 بجے تک نافذ رہے گا کرفیو کے باعث ضلع نوشکی میں بغیر اجازت گھروں سے نکلنے اور نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی نوٹیفکیشن کے مطابق کرفیو کے دوران عوامی اجتماعات، جلوس اور غیر ضروری سفر پر پابندی ہوگی، ڈپٹی کمشنر سرکاری ملازمین، میڈیکل، ریسکیو اور یوٹیلیٹی عملے کو استثنیٰ دینے کا مجاز ہوگا نوٹیفکیشن میں مزید بتایا گیا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔

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