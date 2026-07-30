صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منی لانڈرنگ یا انسانی سمگلنگ؟ بینک اکاؤنٹ بندش پر رپورٹ طلب

  • پاکستان
منی لانڈرنگ یا انسانی سمگلنگ؟ بینک اکاؤنٹ بندش پر رپورٹ طلب

UK ورک ویزہ کیلئے 60لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن، 2ہزار پاؤنڈز بھی ادا:سرکاری وکیل منی لانڈرنگ کیس نہیں بنتا:وکیل صفائی، FIAکا جواب آئے پھر دیکھتے ہیں:جسٹس اعظم

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ میں شہری عثمان کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کے معاملے میں ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی پیش نہیں ہوئے ، انسانی سمگلنگ کا معاملہ سامنے آنے پر عدالت نے ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کے استفسار پر سرکاری وکیل نے بتایاکہ عدالت کا آرڈر پڑھا ہے اس کا این سی سی آئی اے سے تعلق نہیں، یہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ ہے اور ایف آئی اے کے پاس ہے ، درخواست گزار نے بیرون ملک بھجوانے کیلئے 60 لاکھ روپے لیے ۔

عدالت نے استفسار کیا کہ بینک اکاؤنٹ کس نے بلاک کیے ؟ سرکاری وکیل نے بتایاکہ اکاؤنٹ میں یو کے ورک ویزہ کیلئے 60 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، دو ہزار پاؤنڈز بھی دیئے گئے تھے ، ایف آئی کی سفارش پر انکوائری کے بعد بینک اکائونٹس بند کیے گئے ۔ درخواست گزار وکیل نے کہاکہ الزامات درست ہیں، منی لانڈرنگ کا کیس بنا کر اکاؤنٹ بند کئے گئے جبکہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں بنتا۔ جسٹس اعظم خان نے کہاکہ ایف آئی اے کا جواب آنے دیں پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

اولاد کی آمد سے ماں کی صحت زیادہ متاثر ہوتی ہے :تحقیق

پہلی بار طیارے کی مسلسل 24گھنٹوں سے زائد پرواز

گرمی سے نجات، بجلی کا خرچ کم،گھر ٹھنڈا رکھنے کے طریقے

ایکیوپنکچر علاج کے بعد خاتون چلنے پھرنے سے بھی قاصر

لبوبو گڑیا کی بیکری میں انٹری، حیران کن کیکس کی تیاری

یادداشت کے کمزور ہو جانے میں خوراک کابھی اہم کردار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak