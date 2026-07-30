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شرپسند وں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائیگی : آزاد کشمیر پولیس

  • پاکستان
شرپسند وں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائیگی : آزاد کشمیر پولیس

حملہ آور مختلف عمارتوں پر مورچہ بند ، تانے بانے کسی اور جگہ سے ملتے ہیں اداروں کے تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے:ایس ایس پی راولاکوٹ کی پریس کانفرنس

راولاکوٹ (دنیا نیوز) ترجمان آزاد کشمیر پولیس ایس ایس پی راولاکوٹ خاور علی شوکت نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلح حملہ آور شہر کی مختلف عمارتوں پر مورچہ بند ہیں، شر پسندوں کے تانے بانے کسی اور جگہ سے ملتے ہیں، شرپسندوں کے حملوں میں ایک رینجرز اہلکار شہید جبکہ گرفتار شرپسندوں سے جدید اسلحہ برآمد ہوا ،انہوں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈا کر رہے ہیں، قانون نافذ کرنیوالے ادارے مسلح جتھوں کیخلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تاہم سکیورٹی فورسز اور دیگر اداروں پر حملہ کسی صورت قبول نہیں ، ریاستی اداروں نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ، ریاستی اداروں پر حملہ کرنیوالوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، شر پسند عناصر آزاد کشمیر کے امن کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دینگے ، قانون نافذ کرنیوالے اداروں کے تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔

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