صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیزل 2 روپے 24 پیسے مہنگا، پٹرول 75 پیسے لٹر سستا

  • پاکستان
ڈیزل 2 روپے 24 پیسے مہنگا، پٹرول 75 پیسے لٹر سستا

اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے فی لٹر اضافہ جبکہ پٹرول کی قیمت میں 75 پیسے لٹر کمی کردی۔

پٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے فی لٹر مقرر کی گئی ہے ۔فی لٹر پٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہوگئی ۔نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیزل اور پٹرول کی نئی قیمتیں 30جولائی کے لیے ہوں گی۔یاد رہے حکومت نے گزشتہ روز ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے 55 پیسے جب کہ پٹرول کی قیمت میں ایک روپے 63 پیسے فی لٹر کا اضافہ کیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak