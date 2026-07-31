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آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
نئے صوبوں کیلئے ریفرنڈم کا آپشن استعمال کیا جائیگا ؟
آزاد کشمیر اسمبلی میں سچائی و مفاہمت کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور
محسن نقوی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں:صوبہ ہزارہ تحریک
بیرونی ادائیگیاں، زرمبادلہ ذخائر میں 23 کروڑ ڈالر کمی
پنشن اورمراعات ریٹائرڈملازمین کابنیادی حق، تاخیرتوہین عدالت ہوگی:وفاقی آئینی عدالت
بینک اکائونٹ میں رقم آنے سے جعلسازی یا الیکٹرانک فراڈ ثابت نہیں ہوتا : لاہور ہائیکورٹ
تازہ ترین
حکومت کا پٹرولیم سیکٹر کو مرحلہ وار ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ، ڈیزل سستا کرنے پر غور
کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکا، 32 کان کن جاں بحق
کمانڈر نیشنل سٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا کو نشان امتیاز (ملٹری) عطا کرنے کی منظوری
براڈ پیک پر لاپتا کوہ پیما ٹیم کے 4 افراد کی لاشیں مل گئیں، 6 ارکان کی تلاش جاری
حماس بھی بورڈ آف پیس معاہدے سے متفق، غیر مسلح ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی
آج کے کالمز
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
مون سون
رسول بخش رئیس
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
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