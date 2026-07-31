صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مینگو ڈپلومیسی فیسٹیول میں شرکت

  • پاکستان
مینگو ڈپلومیسی فیسٹیول میں شرکت

کراچی (سٹاف رپورٹر) خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے مقامی ہوٹل میں منعقدہ مینگو ڈپلومیسی فیسٹیول 2026 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ان کا استقبال کیا۔

کراچی کے دفتر برائے رابطہ امور خارجہ (موفا)کے تحت فیسٹیول میں سفارتی برادری کے ارکان، قونصل جنرلز، اعزازی قونصلز، سرکاری حکام، کاروباری رہنماؤں اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی، جہاں پاکستان کی مشہور آم کی اقسام کو اجاگر کرنے اور ثقافتی و معاشی سفارتکاری کے فروغ کا جشن منایا گیا۔ مہمان خصوصی آصفہ بھٹو زرداری نے شرکا اور مہمانوں میں ان کی خدمات کے اعتراف میں یادگاری شیلڈز تقسیم کیں۔ انہوں نے مینگو ڈپلومیسی فیسٹیول کی کامیابی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانوی شخص کا ا یک منٹ میں فِش سٹکس کھانے کا ریکارڈ

کرتب دیکھاتے خاتون کا تیر شوہر کی گردن کو جا لگا

ایک سانس میں پانی کے اندر 86پش اپس کاعالمی ریکارڈ

برطانیہ:لائبریری کو 116برس بعد کتابیں واپس مل گئی

30سیکنڈ میں دل کی بیماریوں کا پتا لگانے والا ٹوائلٹ

اے آئی ڈراموں کیلئے چہرہ کرائے پر دیں،700 ڈالر کمائیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
Dunya Bethak