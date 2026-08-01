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نئے انتظامی یونٹس ،پیپلزپارٹی کا مجلس عاملہ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ

  • پاکستان
نئے انتظامی یونٹس ،پیپلزپارٹی کا مجلس عاملہ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )پیپلزپارٹی نے نئے انتظامی یونٹس کے آئینی، سیاسی اور انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق انتظامی یونٹس پر مشاورت کا معاملہ پیپلزپارٹی نے مجلس عاملہ میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے جس کا اجلاس آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بلائے جانے کا امکان ہے ، اجلاس میں نئے صوبوں کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں سے تفصیلی رائے لی جائے گی،تفصیلی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔

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