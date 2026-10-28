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کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی ، آئی ایس پی آر کا خصوصی نغمہ جاری

  • پاکستان
کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی ، آئی ایس پی آر کا خصوصی نغمہ جاری

اسلام آباد(این این آئی)آئی ایس پی آرنے 27اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے خصوصی نغمہ جاری کر دیا ۔کشمیر میڈیاسروس کے مطابق نغمہ کے دلوں کو چھو لینے والے بول اور ولولہ انگیز دھن میں کشمیریوں کے عزم و حوصلے اور آزادی کی امید کا پیغام ہے۔۔۔

 نغمہ میں جنت نظیر وادیِ کشمیر میں بھارتی قتل وغارت، خواتین و بچوں پر بہیمانہ مظالم اور قربانیوں کواجاگر کیا گیا ہے ۔یہ نغمہ مقبوضہ کشمیرکے عوام کی ثابت قدمی، امید، جدوجہدِ آزادی اور لازوال قربانیوں کوخراج تحسین پیش کرتا ہے ۔نغمے میں حریت رہنما سید علی گیلانی، میرواعظ عمر فاروق اوربرہان وانی کو جدوجہد آزادی کی نمایاں شخصیات کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔نغمہ میں بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کی گرفتاری اورمیزائل فائرنگ کے واقعات کے ذریعے پاکستان کی دفاعی تیاری اورعزم کا پیغام دیا گیا،نغمہ کے اختتام پر پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔

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