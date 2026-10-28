صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشین ویٹ لفٹنگ ،نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پولیس کے 13 میڈل

  • کھیلوں کی دنیا
ایشین ویٹ لفٹنگ ،نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پولیس کے 13 میڈل

لاہور(کرائم رپورٹر)پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ کے کھلاڑیوں نے ایشین اینڈ ورلڈ ماسٹر گرینڈ پرکس ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ اور 54 ویں نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر 13 میڈلز جیت لیے۔

پولیس کے مرد و خواتین کھلاڑیوں نے 8گولڈ، 2 سلور اور 3 برانز میڈلز حاصل کرکے محکمے کا نام روشن کیا۔ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پولیس کے کھلاڑیوں نے 11 جبکہ نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 2 میڈلز حاصل کیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں کی شہریوں کو یرغمال بناکر لاکھوں کی لوٹ مار

آئی جی نے پولیس ملازمین،اہلخانہ سے مسائل سنے ، احکامات جاری

چوہنگ اور کوٹ لکھپت سے 2بچے مبینہ طور پر اغوا

سینکڑوں پتنگیں،ڈور کی 8چرخیاں برآمد،دوملزم پکڑے گئے

گڑھی شاہو:کم عمر بچوں کی نازیبا ویڈیو وائرل کا 1ملزم گرفتار

خاتون کی مبینہ خودکشی، قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak