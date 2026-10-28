ٹرائی سیریز : ناقابل شکست پاکستان کو ہرا کر سری لنکا فائنل میں
پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام، ٹیم 25.3 اوورز میں 110رنز پر آل آؤٹ ہوگئی، دلشان مدھوشنکا نے 5وکٹیں حاصل کیں سری لنکا نے 111 رنز کا ہدف کامندو مینڈس ناقابل شکست نصف سنچری کی بدولت با آسانی 18.1 اوورز میں 2 وکٹوں پر حاصل کرلیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سہ ملکی سیریز کے پانچویں میچ میں سری لنکا ناقابل شکست پاکستان کو زیر کرکے فائنل میں پہنچ گیا۔لاہور میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو درست ثابت ہوا۔سری لنکا کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام ہوگئی اور 25.3 اوورز میں 110 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی جو دونوں ٹیموں کے مابین کھیلے جانے والے ون ڈے میچز میں تیسرا کم ترین سکور ہے ۔فخر زمان پانچ، معاذ صداقت آٹھ، سعد بیگ پانچ، سلمان علی آغا 9 اور بابر اعظم 29 رنز بنا کر چلتے بنے۔
شاداب خان 2 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے ، وہ ریویو لینا چاہتے تھے تاہم پاکستان کے پاس کوئی ریویو باقی نہیں تھا۔حسن نواز 17، عرفات منہاس 10، حارث رؤف ایک اور کپتان شاہین شاہ آفریدی 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔سری لنکا کی جانب سے دلشان مدھوشنکا نے کیریئر کی بہترین بولنگ کرتے ہوئے 34 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں۔ان کے علاوہ سہان آراچیگے نے 2 جبکہ اسیتھا فرنینڈو، ایشان ملنگا اور دونیتھ ویلالاگے نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔سری لنکا نے 111 رنز کا ہدف کامندو مینڈس (62)کی ناقابل شکست نصف سنچری کی بدولت با آسانی 18.1 اوورز میں 2وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔واضح رہے کہ پاکستان پہلے ہی سہ فریقی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرچکا ہے۔
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