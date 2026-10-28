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آئیسکو ریجن میں کسی قسم کی غیر علانیہ لوڈمینجمنٹ نہیں کی جارہی :ترجمان

  • پاکستان
آئیسکو ریجن میں کسی قسم کی غیر علانیہ لوڈمینجمنٹ نہیں کی جارہی :ترجمان

مرمتی پروگرام ، ترقیاتی کاموں کے باعث پیشگی منظوری کے تحت محدود بندش کی جاتی

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومتِ پاکستان اور وزارتِ توانائی، پاور ڈویژن کی واضح ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آئیسکو مینجمنٹ ریجن بھر میں صارفین کو بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنا رہی اور کسی قسم کی غیر علانیہ لوڈ مینجمنٹ نہیں کی جا رہی۔ سالانہ سسٹم مینٹیننس پروگرام اور انتظامیہ کے جاری ترقیاتی کاموں کے باعث متعلقہ فیڈرز پر محدود دورانیے کی پیشگی منظوری کے تحت بجلی بند کی جاتی اور صارفین کو پیشگی آگاہی فراہم جا رہی اور شیڈول آفیشل ویب سائٹ www.iesco.com.pk پر اپ لوڈ کیا گیا ہے ۔ ترجمان نے بتایا کہ شام کو بعض اوقات طلب و رسد میں عارضی فرق کے باعث فیڈرز پر مختصر لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ 

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