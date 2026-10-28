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ہائیکورٹ:پوسٹل سٹیکرز کیس کے 7ملزمان کی ضمانت مسترد

  • پاکستان
ہائیکورٹ:پوسٹل سٹیکرز کیس کے 7ملزمان کی ضمانت مسترد

سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب اور غیر قانونی ٹرانسپلانٹ ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور

اسلام آباد (رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے جعلی پوسٹل سٹیکرز کیس میں وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والے ملزم سمیع اللہ سمیت 7ملزمان کی ضمانتیں مسترد کر دیں ۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کے مقدمہ میں کورئیر سروس کے سعید خان ، کنسلٹنٹ کمپنی کے فاران اشفاق ، نجیب اللہ ، اظہر اللہ اور وقار زمان اور ٹور کمپنی کے رفیع اللہ بھی ملزم نامزد ہیں ۔ آبپارہ اسلام آباد میں قائم کنسلٹنسی اور کورئیر دفاتر پر کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا ۔ ادھر ایف آئی اے خصوصی عدالت کی جج شائستہ کنڈی نے جعلی ڈگری و مبینہ کرپشن کیس میں گرفتار نیب کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ضیاء خان طورو کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔

ایف آئی اے حکام نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ ضیاء اللہ خان طورو کو پیر کے روز ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مزید برآں جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے گردوں کے غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کیس میں گرفتار 4 ملزمان کا مزید2 روزہ جسمانی ریمانڈ اور ایک نئے ملزم کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ایف آئی اے نے گرفتار نئے ملزم کے 14 دن اور پہلے گرفتار 4 ملزمان کے مزید 3 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ 

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