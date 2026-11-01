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تجاوزات ، ذمہ دارحکام بھی پکڑیں

  • پاکستان
تجاوزات ، ذمہ دارحکام بھی پکڑیں

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے تجاوزات کا خاتمہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جن سرکاری افسروں اور اداروں نے ان تجاوزات کی اجازت دی انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔

سابق امیر جما عت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے تجاوزات کا خاتمہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جن سرکاری افسروں اور اداروں نے ان تجاوزات کی اجازت دی انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔

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