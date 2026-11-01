اداروں پر چڑھائی ملک دشمنی
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ جے یو آئی (ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھائی ملک دشمنی کے مترادف ہے، وہ زیرک سیاستدان ہیں انہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، امید ہے جلد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔
وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ جے یو آئی (ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھائی ملک دشمنی کے مترادف ہے، وہ زیرک سیاستدان ہیں انہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، امید ہے جلد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔
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