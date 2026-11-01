صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداروں پر چڑھائی ملک دشمنی

  • پاکستان
اداروں پر چڑھائی ملک دشمنی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ جے یو آئی (ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھائی ملک دشمنی کے مترادف ہے، وہ زیرک سیاستدان ہیں انہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، امید ہے جلد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔

وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ جے یو آئی (ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھائی ملک دشمنی کے مترادف ہے، وہ زیرک سیاستدان ہیں انہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، امید ہے جلد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak