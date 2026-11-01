صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقرار الحسن کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور،رہائی کا حکم

  • پاکستان
اقرار الحسن کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور،رہائی کا حکم

کراچی(سٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی گلریز میمن نے عوام راج پارٹی کے سربراہ اور اینکر سید اقرار الحسن کی پیکا مقدمے میں بعد از گرفتاری ضمانت منظور کرتے ہوئے 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔

عوام راج پارٹی کے سربراہ اور اینکر سید اقرار الحسن کی پیکا مقدمے میں بعد از گرفتاری ضمانت منظور کرتے ہوئے 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا، عدالت نے قرار دیا کہ ملزم سے تفتیش اور حراست میں رکھنے کی مزید ضرورت نہیں، پانچوں ڈیجیٹل ڈیوائسز تحویل میں ہیں جبکہ حتمی فارنزک رپورٹ آنا باقی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak