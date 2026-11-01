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بلوچستان : روڈز منصوبوں کیلئے 12 ارب 29 کروڑ مختص

  • پاکستان
بلوچستان : روڈز منصوبوں کیلئے 12 ارب 29 کروڑ مختص

2025-26 میں 5 ارب 8 کروڑ 90 لاکھ خرچ، تمام منصوبوں پر سو فیصد کام مکمل 2026-27 میں 183سڑکوں کیلئے 7ارب 20کروڑ مختص،بی ایس ڈی آئی

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) بلوچستان سپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو (بی ایس ڈی آئی) پروگرا م کے تحت صوبے میں سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے لیے ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس پروگرا م کا مقصد دور دراز علاقوں کو بہتر مواصلاتی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ انہیں ترقی کے مرکزی دھار ے سے منسلک کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مالی سال 2025-26 اور 2026-27کے دوران سڑکوں کے مختلف منصوبو ں کے لیے مجموعی طور پر 12ارب 29کروڑ 34 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2025-26 کے دوران بلوچستان میں سڑکوں کے منصوبوں پر 5ارب 8کروڑ 90لاکھ روپے خرچ کیے گئے اور ان تمام منصوبوں پر سو فیصد کام مکمل کرلیا گیا ہے ۔ مالی سال 2026-27 کے دوران بلوچستان کے 41 اضلاع میں 183 سڑکوں کے منصوبوں پر کام جاری ہے جن کے لیے 7 ارب 20 کروڑ 44 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔

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