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بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا الگ الگ طبی معائنہ

  • پاکستان
بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا الگ الگ طبی معائنہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا الگ الگ طبی معائنہ کیا گیا۔ذرائع کے مطابق طبی معائنہ کے موقع پر بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی ملاقات بھی ہوئی، اس موقع پردونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔

خصوصی طبی ٹیم میں پمز ہسپتال کے ڈاکٹر محمد علی ،ڈاکٹر محمد عارف اور پیرا میڈیکل سٹاف موجود تھا،بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا مکمل طبی معائنہ اور کچھ ضروری ٹیسٹ کیے گئے۔ خصوصی ٹیم طبی معائنہ مکمل کیے جانے کے بعد جیل سے واپس روانہ ہوگئی اوربانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو الگ الگ بلاک منتقل کر دیا گیا۔

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