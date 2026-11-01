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پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں مقدمہ کا حوالہ غیر قانونی:ہائیکورٹ

  • پاکستان
پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں مقدمہ کا حوالہ غیر قانونی:ہائیکورٹ

بریت کے بعد FIR خلاف آئین، مجرم کی طرح پیش نہیں کر سکتے :جسٹس ایاز

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ) اسلام آباد ہائیکورٹ نے مقدمے سے بری ہونے پر کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے والے شہریوں کیلئے حکم دیا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں مقدمہ کا حوالہ نہ دیا جائے ، بریت کے بعد ایف آئی آر کا اندراج آئین کے آرٹیکل 4، 9، 15 اور 14 کی خلاف ورزی ہے، عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کردی۔ جسٹس ایاز شوکت نے فیصلے میں کہا کہ قانون شہریوں کو جو حق دے چکا اس کیلئے عدالت آنا ضروری نہیں۔ عدالت نے شہری کی درخواست منظور کرتے ہوئے تھانہ شالیمار کی ایف آئی آر کا حوالہ ختم کرنے کا حکم دیا اور پولیس کا جاری سرٹیفکیٹ غیر قانونی قرار دیا اور کہا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں حتمی  بریت پر ختم ہونے والی ایف آئی آر ظاہر کرنے کی کوئی قانونی گنجائش نہیں، پولیس اندرونی ریکارڈ رکھ سکتی لیکن بیرون ملک جانے والے شہری کے سرٹیفکیٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا، بری ہونے والے شخص کو مجرم کی طرح پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سرٹیفکیٹ میں درج تھا کہ ملزم تفتیش میں ڈسچارج اور عدالت نے اتفاق کیا جو غلط ہے ، پٹیشنر کو ڈسچارج ظاہر کرکے اس کی قانونی حیثیت کم کی گئی۔ 

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