صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیلی سرجری کے ذریعے روبوٹک گال بلیڈر آپریشن کا پہلا کامیاب تجربہ

  • پاکستان
ٹیلی سرجری کے ذریعے روبوٹک گال بلیڈر آپریشن کا پہلا کامیاب تجربہ

اسلام آباد(اے پی پی)اسلام آباد میں ٹیلی سرجری کے ذریعے روبوٹک ٹیکنالوجی کی مدد سے پہلی بار پتے کی سرجری (کولیسسٹیکٹومی) انجام دی گئی۔۔۔

 جو پاکستان کے شعب صحت میں روبوٹک ٹیکنالوجی اور حقیقی وقت میں رابطے کے استعمال کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے ۔شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی (ایس زیڈ اے بی ایم یو)کے رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر سید تنصیر اصغر اور روبوٹک سرجن نے گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچر سینٹر میں منعقدہ انٹرنیشنل کانفرنس آن فیوچر آف ہیلتھ کیئر (ایف ایچ سی سی 2026) میں موجود رہتے ہوئے روبوٹک سرجری کنسول کے ذریعے آپریشن کیا جبکہ مریض کلثوم انٹرنیشنل ہسپتال میں موجود تھا، جہاں طبی عملے کی ٹیم کی موجودگی میں جراحی کا عمل مکمل کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak