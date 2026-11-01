صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بری امام ہائوس سیل، سی ڈی اے نے عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا

  • پاکستان
بری امام ہائوس سیل، سی ڈی اے نے عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ اور سی ڈی اے نے کارروائی کرتے ہوئے بری امام دربار کے سامنے واقع بری امام ہائوس کو سیل کر دیا۔

گزشتہ روز سی ڈی اے کی ٹیم متعلقہ حکام کے ہمراہ موقع پر پہنچی اور عمارت کو سیل کرنے کے بعد اس کا قبضہ حاصل کر لیا۔ عمارت کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے ۔حکام کے مطابق کارروائی کے دوران بری امام ہا ئوس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا اور سی ڈی اے نے عمارت کا انتظامی کنٹرول سنبھال لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak