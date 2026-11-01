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پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کی تیاریاں، سفرا کو بریفنگ

  • پاکستان
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کی تیاریاں، سفرا کو بریفنگ

اجلاس، نمائش، بی ٹو بی اور جی ٹو جی روابط کے مواقع سے متعلق شرکا کو آگاہ کیا گیا

اسلام آباد (دنیا نیوز)پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں وزارت خارجہ میں اسلام آباد میں تعینات سفیروں اور سفارتی نمائندوں کے ساتھ تعارفی اجلاس منعقد کیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ابرار ہاشمی نے اجلاس کا باضابطہ آغاز کیا، شرکاء کو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔اجلاس میں فورم کا تعارف، تصور، اہم موضوعاتی نشستوں اور پروگرام کے خاکے سے متعلق شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں نمائش کے انعقاد اور کاروباری اداروں کے درمیان (بی ٹو بی) جبکہ حکومتوں کے درمیان (جی ٹو جی) روابط کے مواقع پر بھی بریفنگ دی گئی۔ 

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