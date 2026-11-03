صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا کے 3اضلاع میں پولیومہم شروع،4ورکرز اغوا

  • پاکستان
خیبر پختونخوا کے 3اضلاع میں پولیومہم شروع،4ورکرز اغوا

ٹانک میں مسلح افراد کی فائرنگ،پولیو ورکرز کو لیکر نامعلوم مقام پر منتقل اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس،ہیلمٹ کے استعمال، فون سے گریز کی ہدایت

ڈیرہ اسماعیل خان(این این آئی)ٹانک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کے بعد 4 پولیو ورکرز کو اغوا کرلیا۔ یونین کونسل شیخ اتار کے علاقے گاں جیوس میں مسلح افراد پولیو ورکرز کو لے کر نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں،دریں اثنا خیبر پختونخوا کے اضلاع ہنگو، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں چار روزہ انسدادِ پولیو مہم کا آغاز ہوگیا ہے ، ہنگو میں ڈی پی او صلاح الدین کنڈی، بنوں میں ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈی پی او ضیا الدین احمد نے اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ کے استعمال، موبائل فون سے گریز کرنے اور دورانِ ڈیوٹی مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak