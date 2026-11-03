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برطانیہ:غیر ملکی کارکنوں کیلئے مستقل رہائش کی مدت 10 سال کرنیکا فیصلہ

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برطانیہ:غیر ملکی کارکنوں کیلئے مستقل رہائش کی مدت 10 سال کرنیکا فیصلہ

لندن(اے ایف پی)برطانوی حکومت نے بیشتر غیر ملکی کارکنوں کیلئے مستقل رہائش (آئی ایل آر) حاصل کرنے کی مدت پانچ سے بڑھا کر دس سال کرنے کا اعلان کردیا۔

وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں نئی امیگریشن پالیسی کی تفصیلات پیش کیں۔ زیادہ آمدن والے افراد تین سال جبکہ ڈاکٹر، نرسیں اور اساتذہ پانچ سال بعد مستقل رہائش کیلئے درخواست دے سکیں گے ۔ تاہم غیر ملکی کیئر ورکرز کیلئے رعایت دیتے ہوئے پانچ سال کی مدت برقرار رکھی گئی ہے ، بشرطیکہ وہ ویزا شرائط پوری کریں اور سالانہ کم از کم 25 ہزار پاؤنڈ کماتے ہوں۔ سرکاری مراعات حاصل کرنے یا ویزا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ نئی پالیسی آئندہ سال نافذ ہوگی اور برطانیہ میں پہلے سے مقیم غیر ملکیوں پر بھی لاگو ہوگی۔

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