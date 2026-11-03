صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوشوارے جمع نہ کرا نیوالے شہری ایکٹو ٹیکس پیئرزلسٹ سے خارج

  • پاکستان
گوشوارے جمع نہ کرا نیوالے شہری ایکٹو ٹیکس پیئرزلسٹ سے خارج

اسلام آباد (این این آئی)ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ۔۔

پہلے مرحلے میں 31 اکتوبر تک ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کے نام ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ سے خارج کر دئیے گئے ہیں جس کے باعث انہیں مختلف مالی لین دین پر زیادہ شرح سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ایف بی آر کے مطابق ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے انفرادی ٹیکس دہندگان کو 25 ہزار روپے ، ایسوسی ایشنز کو 50 ہزار روپے اور کمپنیوں کو ایک لاکھ روپے سرچارج ادا کرنا ہوگا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak