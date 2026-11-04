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سچ اور جھوٹ کی پہچان ضروری

  • پاکستان
سچ اور جھوٹ کی پہچان ضروری

لاہور (سٹاف رپورٹر ) بانی و سرپرستِ اعلیٰ تحر یک منہاج القرآن شیخ الاسلا م ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلی جنس)اور ڈیپ فیک کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے۔۔۔

 دور میں ہر سنی اور دیکھی ہوئی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر نا دھوکہ ہے ۔جدید ٹیکنالوجی نے جہاں انسانی زندگی میں بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں اس کے ذریعے آوازوں، تصاویر اور ویڈیوز کو اس انداز میں مصنوعی طور پر تیار اور تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ حقیقت اور فریب میں فرق کرنا مشکل ہو جائے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ سکرین پر نظر آنے والی ہر چیز کو حقیقت تسلیم کرنے کے بجائے تحقیق، شعور اور تصدیق کو اپنا معمول بنایا جائے۔

 

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