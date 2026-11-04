صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بولان:ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ انجینئر پٹ فیڈر کینال ڈرائیور سمیت اغوا

  • پاکستان
بولان:ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ انجینئر پٹ فیڈر کینال ڈرائیور سمیت اغوا

ڈیرہ مراد جمالی (نامہ نگار )بولان کے علاقے بی بی نانی ایریا سے نا معلوم مسلح افراد نے ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ انجینئر پٹ فیڈر کینال کو سرکاری ڈرائیو ر اور گاڑی سمیت اغواء کر لیا۔۔۔

مسلح اغواء کاروں نے رات گئے تک سپرنٹنڈنٹ انجینئر کو رہا کردیا جبکہ ڈرائیور اور سرکاری گاڑی اغواء کاروں کی تحویل میں ہے ۔مسلح اغواء کارلاکھوں روپے ،پانچ پانچ لاکھ مالیت کے دو موبائل فونز بھی ساتھ لے گئے ۔واقعے کے بعد مقامی پولیس نے مزید تحقیقات شروع کردی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لاکھوں ڈالرز کی چوری شدہ گھڑی معذرت کیساتھ واپس

آئینے میں عکس دیکھ کر اپنی ہی محبت میں گرفتار ہو نیوالا مور

میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے ایک ہزار سال پرانا طلائی ہار دریافت

نایاب پوکیمون کارڈز نے برطانوی شہری کو کروڑ پتی بنا دیا

بھارت گھومنے آیا برطانوی جوڑا رکشے کوساتھ ہی لے گیا

مرغیوں کا شوقین باز موٹاپے کا شکار، ڈائٹ شروع کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak