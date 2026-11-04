چار ماہ میں تجارتی خسارہ 14 ارب 63کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا
اسلام آباد ( مانیٹرنگ ڈیسک) رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ہی ملک کا تجارتی خسارہ 14 ارب 63 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔
جولائی تا اکتوبر 2026 تک برآمدات کا حجم 11 ارب 44 کروڑ ڈالر رہا اس دوران درآمدات 26 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں ۔ اکتوبر میں درآمدات 7 ارب ڈالر سے زائد جبکہ برآمدات 2 ارب 94 کروڑ ڈالر رہیں یوں تجارتی خسارہ 4 ارب 7کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا ۔مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا حجم 6 ارب 66 کروڑ ڈالر رہا ، جولائی میں ایک ارب 83 کروڑ ڈالر کی ٹیکسٹائل مصنوعات، اگست میں ایک ارب 59 کرڑ ڈالر،ستمبر میں ایک ارب 70 کروڑ ڈالر اور اکتوبر میں ایک ارب بہتر کروڑ ڈالر کی ٹیکسٹائل برآمدات ہوئیں۔
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