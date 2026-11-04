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فارمولا دودھ کی تشہیر روکنے کیلئے اقدامات کیے جائیں:سینیٹ کمیٹی

  • پاکستان
فارمولا دودھ کی تشہیر روکنے کیلئے اقدامات کیے جائیں:سینیٹ کمیٹی

فارمولا ملک پر ضائع ہونے والے وسائل کو ماؤں کی غذائیت پر خرچ کیا جانا چاہئے دنیا بھر میں فارمولا ملک کی تشہیر پر مکمل پابندی کا رجحان موجودہے :چیئرمین کمیٹی

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)سینیٹ قائمہ کمیٹی قومی صحت نے نوزائیدہ بچوں کے لیے فارمولا ملک کی کمرشل تشہیر کی روک تھام، ماؤں کے دودھ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور شعبہ صحت سے متعلق دیگر زیر التوا مسائل پر اقدامات کی ہدایت کی ہے ، قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن سینیٹر امیر ولی الدین چشتی کی صدارت میں گزشتہ روز منعقد ہوا ،قائمہ کمیٹی اجلاس میں ہدایت دی گئی کہ 1 سے 36 ماہ کے بچوں کے لیے فارمولا ملک کی تشہیر پر قانون کے مطابق مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔

اجلاس کے دوران قائمہ کمیٹی کو پیمرا کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹی وی چینلز پر فارمولا ملک کے اشتہارات میں "ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین ہے " کا ڈسکلیمر نشر کرنے کی ہدایت پر 29 چینلز پر عملدرآمد کرایا جا چکا ہے ، اس موقع پر چیئرمین کمیٹی نے انکشاف کیا کہ فارمولا ملک بنانے والی کمپنی نیسلے کی جانب سے اسلام آباد ہائیکورٹ سے سٹے آرڈر حاصل کرنے کے باعث ہدایت پر مکمل عملدرآمد متاثر ہو رہا ہے ۔ انہوں نے بنگلہ دیش سمیت 89 ممالک کی مثال دیتے ہوئے کہا دنیا بھر میں فارمولا ملک کی تشہیر پر مکمل پابندی کا رجحان موجود ہے اور فارمولا ملک پر ضائع ہونے والے وسائل کو ماؤں کی غذائیت پر خرچ کیا جانا چاہئے تاکہ بچوں کی صحت بہتر ہو سکے۔ 

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