صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جاوید کوثر عدالت کے باہر سے گرفتار

  • پاکستان
پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جاوید کوثر عدالت کے باہر سے گرفتار

راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے رکن اسمبلی جاوید کوثر کو گرفتار کرلیا گیا۔پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی جاوید کوثر کو راولپنڈی سے تحویل میں لے لیا گیا۔

 جاوید کوثر کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر سے تحویل میں لیا گیا۔ تحریک انصاف کے ایم پی اے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں عدالت پیشی کے لیے آئے تھے ۔ جاوید کوثر کو دھمیال، نصیر آباد اور ٹیکسلا میں درج مقدمات میں تحویل میں لیا گیا ہے ۔ پولیس کی خصوصی ٹیم جاوید کوثر کو لے کر موقع سے روانہ ہو گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پاکپتن: بس اور ٹرالر میں تصادم،11جاں بحق،33زخمی

لاہور :وردی میں بھیک 3 پولیس اہلکارگرفتار

کئی وارداتیں ، لاکھوں کی نقدی لٹ گئی،موٹر سائیکلیں چوری

ماموں نے فائرنگ کرکے 4سالہ بھانجی کو قتل کردیا

کہروڑپکا،ماں ،دو بہنوں کا قاتل پولیس مقابلے میں ہلاک

چیچہ وطنی : ہنڈی کا کاروبارکرنیوالے 2کارسوار ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak