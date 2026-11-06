پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جاوید کوثر عدالت کے باہر سے گرفتار
راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے رکن اسمبلی جاوید کوثر کو گرفتار کرلیا گیا۔پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی جاوید کوثر کو راولپنڈی سے تحویل میں لے لیا گیا۔
جاوید کوثر کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر سے تحویل میں لیا گیا۔ تحریک انصاف کے ایم پی اے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں عدالت پیشی کے لیے آئے تھے ۔ جاوید کوثر کو دھمیال، نصیر آباد اور ٹیکسلا میں درج مقدمات میں تحویل میں لیا گیا ہے ۔ پولیس کی خصوصی ٹیم جاوید کوثر کو لے کر موقع سے روانہ ہو گئی۔
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