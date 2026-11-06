جسٹس جمال خان مندوخیل کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس 11 نومبر کو ہوگا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)جسٹس جمال خان مندوخیل کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس 11 نومبر کو دن 12 بجے ہوگا۔
چیف جسٹس پاکستان یحیی آفریدی اورجسٹس جمال بھی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کریں گے ، فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، سینئر وکلا اور سپریم کورٹ سٹاف شرکت کرے گا،جسٹس جمال خان مندوخیل 12 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے ۔
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