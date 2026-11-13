صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تربیلا ، منگلا ہائیڈل سسٹم میں تکنیکی خرابی ،کئی شہروں میں لوڈشیڈنگ

  • پاکستان
تربیلا ، منگلا ہائیڈل سسٹم میں تکنیکی خرابی ،کئی شہروں میں لوڈشیڈنگ

تربیلا توسیعی منصوبے کے ان ٹیک میں خرابی کے بعد ٹنل 5 میں آمد و رفت بند

ہری پور،تربیلا(دنیا نیوز،این این آئی)تربیلا اور منگلا ہائیڈل سسٹم میں تکنیکی خرابی، تربیلا کے 2یونٹ بند ہوگئے جس سے بجلی کی دستیابی میں کمی ہونے پر وزارتِ توانائی نے تمام کمپنیوں کو لوڈشیڈنگ شیڈول جاری کرنے کی ہدایت کردی،لاہور سمیت کئی شہروں میں بجلی کی لوڈشیڈنگ کی گئی ۔ادھر تربیلا ڈیم کے توسیعی منصوبے کے ان ٹیک میں خرابی کے بعد حفاظتی اقدامات کے تحت ٹنل نمبر 5 میں آمد و رفت بند کردی گئی اوران ٹیک میں سوراخ بند کرنے کے لیے کام جاری ہے جہاں ہیوی واٹر پمپس کے ذریعے پاور ہاؤس سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ دریں اثنا ذرائع کے مطابق لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کے شارٹ فال میں اضافہ ہوگیا اورلیسکو ریجن میں شارٹ فال 800 میگاواٹ تک جا پہنچا جس کے بعد لاہور میں شام کو 4 گھنٹے تک غیر علانیہ لوڈشیڈنگ کی گئی ،ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بجلی کے شارٹ فال کی وجہ سے مختلف اوقات میں بجلی بند رہی جس سے شہری پریشان ہو کر رہ گئے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اے آئی کا شہنشاہ رخصت،ٹیکنالوجی کی دنیا میں زلزلہ

امریکا کو اب ایران سے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں،وقت گزرچکا:ٹرمپ

نیتن یاہو اور ٹرمپ میں ایران کے معاملے پر شدید تلخی کلامی

امریکی وزیر دفاع نے اپنی سرزنش پر فوجی کو تمغے سے نواز دیا

میکرون کے سامنے دو شاہی محافظ دھڑام سے زمین پر!

امارات :ٹرک کی ٹکر،22 گاڑیاں تباہ ، 14جاں بحق ، 30زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak