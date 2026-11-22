پاکستان پوسٹ میں گریڈ 19 کے 4 افسروں کے تقرر و تبادلے
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈی جی پاکستان پوسٹ نے گریڈ 19 کے 4 افسروں کے تقررو تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے ۔
ڈپٹی پوسٹماسٹر جنرل (ایڈمن) ایف سی اینڈ جی بی سرکل اسلام آباد شاہنواز خان محسودکو ڈائریکٹر (ڈویلپمنٹ) پاکستان پوسٹ ہیڈکوارٹرز اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے ، ان کی جگہ ڈائریکٹر (ٹریننگ) پوسٹل سٹاف کالج اسلام آباد فرحان علی مرزا کو تعینات کیا گیا ہے ، اسی طرح ڈپٹی پوسٹماسٹر جنرل (ایڈمن) ناردرن پنجاب سرکل راولپنڈی ذاکر اللہ کو تبدیل کرکے ڈائریکٹر (آئی ایم) پاکستان پوسٹ ہیڈکوارٹرز اسلام آباد لگایا گیا ہے ، جہاں پر تعینات فیاض احمد میکن کو تبدیل کرکے ڈپٹی پوسٹماسٹر جنرل (ایڈمن) ناردرن پنجاب سرکل راولپنڈی تعینات کیا گیا ہے ، ذاکر اللہ کو ڈائریکٹر (ٹریننگ) ای سی او پوسٹل سٹاف کالج اسلام آباد کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔
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