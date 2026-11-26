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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کا اخبار - (ای پیپر )
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پرویز الٰہی دوبارہ سیاست میں متحرک، مفاہمت کی نئی کوششیں
ریاستی رٹ پر سمجھوتہ نہیں :آزادکشمیراسمبلی میں متفقہ قراردادمنظور
بلوچستان کے مسائل حل کرنے کیلئے کوشاں،نفرتوں کا خاتمہ ضروری:بلاول
صلح کی شرط پربیوی سے مکان اپنے نام منتقل کرانا شرعی تحفہ نہیں:سپریم کورٹ
بجلی شعبے کے استحکام کیلئے مربوط اصلاحات ناگزیر:اسحاق ڈار
صدر سے بنگالی سپیکر کی ملاقات، دفاعی ، تجارتی تعاون بڑھانے پر زور
تازہ ترین
سکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک
سعودیہ، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دو روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوگا
کراچی عمارت گرنے کا واقعہ: 3 اعلیٰ افسران عہدوں سے فارغ، 16 کی معطلی کا حکم
1971 میں بھارت نے ہماری مدد کرنے کے بجائے پاکستان کو کمزور کیا: سپیکر بنگلہ دیش
مصر: پٹرولیم ٹینکر الٹنے سے آتشزدگی، 31 افراد جاں بحق، پاکستان کا اظہار افسوس
آج کے کالمز
اس کالم کا آج کی حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں
محمد اظہارالحق
عمدہ حکمران، نابغہ منصوبہ ساز اور تابعدار مالیاتی ادارہ
خالد مسعود خان
زندگی کے آثار
خورشید ندیم
عظیم جست
عمران یعقوب خان
پنجاب کی سیاست کا ایک چہرہ
نسیم احمد باجوہ
خصائص وامتیازاتِ صدیق اکبر ؓ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
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