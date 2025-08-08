پہلا ون ڈے میچ آج ، قومی کرکٹرز کی بھر پور مشقیں
ٹرینیڈاڈ (سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج برائن لارا سٹیڈیم، تاروبا، ٹرینیڈاڈمیں کھیلا جائے گا۔
یہ میچ ڈے اینڈ نائٹ ہوگا اور فلڈ لائٹس کی روشنی میں کھیلا جائے گا۔گزشتہ روز پریکٹس سیشن کے دوران کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مختلف مشقیں کیں جبکہ ون ڈے سکواڈ میں آنے والے کھلاڑیوں کو کوچنگ سٹاف نے کنڈیشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے نیٹ پریکٹس میں مخصوص اہداف دئیے تاکہ وہ میچ کی صورتحال سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ بیٹرز نے خاص طور پر پاور ہٹنگ پر توجہ مرکوز رکھی اور مختلف زاویوں سے شاٹس کھیلنے کی مشقیں کیں تاکہ حریف بالرز کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کی جا سکے ۔دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے شائقین کرکٹ بے چینی سے منتظر ہیں۔پاکستان کی کرکٹ ٹیم ان دنوں ویسٹ انڈیز کے دورہ پر ہے اور گرین شرٹس اپنے دورہ ویسٹ انڈیز کے دوران میزبان ٹیم کے خلاف 3ٹی 20میچوں کی سیریز کھیل لی ہے جبکہ 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز ابھی باقی ہے ۔تین و ن ڈے میچوں کی سیریز میں مایہ ناز وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان گرین شرٹس کی قیادت کریں گے جبکہ ویسٹ انڈیز ٹیم کو شائی ہوپ لیڈ کریں گے ۔ ٹی ٹونٹی سیریز مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی ٹیم برائن لاراسٹیڈیم، تاروبا، ٹرینیڈاڈمیں موجود ہے جہاں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا ،ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ 10 اگست کو کھیلا جائے گا جبکہ تیسرا اور آخری ون ڈے میچ 12 اگست کو کھیلا جائیگا۔