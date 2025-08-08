صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی کرکٹرز کو غیر ملکی لیگز کھیلنے کیلئے این او سی جاری

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگست میں مختلف غیر ملکی لیگز میں شرکت کے لیے قومی کرکٹرز کو این او سی جاری کر دئیے ۔

عماد وسیم اور محمد عامر کو انگلینڈ کی دی ہنڈرڈ لیگ کے لیے این او سی جاری کیا گیا ہے ۔شرجیل خان کو آسٹریلیا میں ہونے والی ٹاپ اینڈ ٹی 20 سیریز میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے ۔نسیم شاہ، محمد عامر اور افتخار احمد کو کیریبیئن پریمیئر لیگ (سی پی ایل) کے لیے این او سی جاری ہوا ہے جبکہ فہیم اشرف اور خوشدل شاہ کو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ (بی پی ایل) میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے ۔

 

