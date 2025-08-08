اولمپکس کرکٹ میں پاکستان کی شمولیت کیلئے کوششیں تیز
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے لاس اینجلس 2028 میں ہونے والے اولمپک گیمز میں کرکٹ کی تاریخی واپسی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط لابنگ کی کوششیں تیز کر دیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں کے باہر ہونے کا امکان ہے ۔
بھارت(ایشیا ) اور آسٹریلیا (اوشینیا )اپنے متعلقہ علاقائی رینکنگ کی بنیاد پر براہِ راست کوالیفائی کریں گے ۔دیگر ممکنہ کوالیفائرز میں برطانیہ (یورپ) ، جنوبی افریقا (افریقہ) اور میزبان ملک امریکا شامل ہیں۔ چھٹی اور آخری جگہ ابھی تک غیر یقینی ہے اور قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ کیریبیئن کے کسی ملک یا کسی اور ایشیائی ٹیم کو دی جا سکتی ہے ۔ پی سی بی ذرائع نے بتایا کہ اولمپکس ایک باوقار ایونٹ ہے اور جب کرکٹ اس میں شامل ہو رہی ہے تو ہم اس موقع سے محروم نہیں رہ سکتے ۔ذرائع نے مزید کہا کہ آئی سی سی اور ایل اے گیمز کمیٹی کو ایک خط بھیجا جائے گا جس میں ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ کوالیفکیشن کی آخری تاریخ کا اعلان کریں، جو کہ مثالی طور پر گیمز سے ایک سال پہلے ہونی چاہیے ۔پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف نے کہا کہ پی سی بی کو چاہیے کہ وہ آئی سی سی اور ایل اے کمیٹی دونوں کے ساتھ رابطہ کرے اور تجویز دے کہ اگلے سال مارچ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی رینکنگ کو کوالیفکیشن کے معیار کے طور پر استعمال کیا جائے ۔