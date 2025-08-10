پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار
لندن(سپورٹس ڈیسک )برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے پاکستان سپر لیگ کو دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار دیدیا،بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پی ایس ایل میں بیٹنگ اور بولنگ کا بہترین توازن، سنسنی خیز مقابلے شائقین کا دل جیتنے لگے۔۔۔
پی ایس ایل نے انٹرٹینمنٹ انڈیکس میں آئی ایل ٹی 20، دی ہنڈریڈ، سی پی ایل اور بگ بیش کو پیچھے چھوڑا۔بی بی سی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ دلچسپ لیگ میں آئی پی ایل کا پہلا نمبر ہے ،رپورٹ میں کہا گیا کہ پی ایس ایل میں اوسط پہلی اننگز کا سکور 180 رنز، دنیا کی تمام لیگوں میں سب سے زیادہ ہے جبکہ پی ایس ایل میں 27.5 فیصد میچز کا فیصلہ آخری اوور میں ہواجبکہ آئی پی ایل کے 28.9 فیصد میچز آخری اوور تک گئے ۔ فی میچ سب سے زیادہ چوکوں کی اوسط پی ایس ایل میں ریکارڈ کی گئی ہے ۔ پاکستان سپر لیگ میں فی میچ 30 چوکے اور 14 چھکے کی اوسط ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ آئی پی ایل اور سی پی ایل میں فی میچ 15 چھکوں کی اوسط ہے ۔ پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کے اوسط انٹرنیشنل کیپس 351 جو تمام لیگ میں دوسری سب سے زیادہ ہے ۔ آئی ایل ٹی ٹونٹی کی اوسط انٹرنیشنل کیپس 423 اور آئی پی ایل میں 335 ہے ۔اس کے علاوہ پی ایس ایل نے کوالٹی اور سنسنی میں بگ بیش کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے ۔ تفریحی انڈیکس کے 5 اہم میٹرکس میں پی ایس ایل کا اوسط دنیا میں دوسرا بہترین ہے ۔ پی ایس ایل دنیا کی چند لیگوں میں شامل ہے جہاں بڑے بین الاقوامی سٹارز باقاعدگی سے کھیلتے ہیں۔