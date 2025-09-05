ٹرائی سیریز،یو اے ای کو ہرا کر پاکستان فائنل میں داخل
شارجہ(سپورٹس ڈیسک)سہ فریقی ٹی ٹونٹی سیریز کے پانچویں میچ میں پاکستان نے یو اے ای کو 31 رنز سے شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا۔شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں یو اے ای کی ٹیم 172 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنا سکی۔
یو اے ای کی جانب سے علی شان شرفو 68 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ کپتان محمد وسیم 19، حیدر علی 12، ایتھن ڈی سوزا 9، آصف خان 7، ہرشت کوشک 3 اور راہول چوپٹرا 0 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے ۔پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز سکور کیے ۔پاکستان کی جانب سے فخر زمان77 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے ۔ محمد نواز 37 رنز ناٹ آؤٹ سکور کر کے پویلین لوٹے ۔صاحبزادہ فرحان 16، محمد حارث 14، صائم ایوب 11، کپتان سلمان آغا 7 اور حسن نواز 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔یو اے ای کی جانب سے حیدر علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں ۔ ابرار احمد کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔آج یو اے ای کا ٹاکرا افغانستان کیساتھ رات 8 بجے ہو گا۔