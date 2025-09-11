قومی بولرز کا کارکردگی کا انعام مل گیا،رینکنگ میں ترقی
دبئی (سپورٹس ڈیسک)ون ڈے اور ٹی ٹونٹی پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری،بھارت کے شبمن گل پہلے نمبر پر موجود ، بابر کا تیسرا نمبر برقرار،قومی کرکٹ ٹیم کے بولرز کو سہ فریقی ٹی ٹونٹی سیریز میں بہترین کارکردگی کا انعام مل گیا۔
تفصیلات کے مطابق آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں سفیان مقیم، شاہین آفریدی، ابرار احمد اور محمد نواز کی پوزیشن میں بہتری آگئی۔سفیان مقیم سات درجے ترقی پاکر پندرہویں پوزیشن پر آگئے ۔ شاہین آفریدی چار درجے ترقی سے بائیسویں، ابرار احمد انتالیس درجے کی لمبی چھلانگ کر ستائیسویں اور محمد نواز تیرہ درجے ترقی پاکر تیسویں پوزیشن پر آگئے ۔حارث رؤف سات درجے تنزلی سے پینتیسویں پوزیشن پر چلے گئے ۔بلے بازوں کی فہرست میں بابراعظم تین درجے تنزلی سے چوبیسویں اور محمد رضوان چھ درجے تنزلی سے اٹھائیسویں پوزیشن پر چلے گئے ۔حسن نواز چار درجے تنزلی سے پینتیسویں اور صائم ایوب ایک درجے تنزلی سے بیالیسویں نمبر پر چلے گئے ۔کپتان سلمان آغا دو درجے ترقی پاکر ستاونویں اور فخر زمان نو درجے ترقی سے اڑسٹھویں نمبر آگئے ۔ون ڈے کی بیٹنگ رینکنگ میں بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار ہے جبکہ بولرز کی رینکنگ میں شاہین آفریدی دو درجے تنزلی سے سترہویں نمبر پر چلے گئے ۔