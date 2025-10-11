سلطا ن آف جوہرہاکی کپ ،منگل کا پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا
ایونٹ کا آج سے آغاز ،پاکستان افتتاحی میچ میزبان ملائیشیاکے ساتھ کھیلے گا
جوہربارو(سپورٹس ڈیسک )سلطان آف جوہر ہاکی کپ آج سے ملائیشیا کے شہر جوہر بارو میں شروع ہوگا۔اس ایونٹ میں اکیس سال تک کی عمر کے کھلاڑی شریک ہوں گے ، پاکستان جونیئر ٹیم آج اپنا افتتاحی میچ میزبان ملائیشیا سے کھیلے گی۔قومی جونیئر ٹیم نے ہاکی سٹیڈیم جوہر بارو میں گزشتہ روز بھرپور پریکٹس سیشن کیا، ہیڈ کوچ کامران اشرف کی نگرانی میں مختلف ڈرلز کے ذریعے کھیل میں نکھارلانے کی کوشش کی گئی۔پاکستان اپنا دوسرامیچ کل اتوار کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، ایک دن آرام کے بعد پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں منگل کو آمنے سامنے ہوں گی۔جونیئر ہاکی ٹیم کے کپتان حنان شاہد نے بتایا کہ اسلام آباد میں بھرپورکیمپ کے بعد میچ سے پہلے واحد پریکٹس سیشن میں چیزوں کوبہتر کرنے کی کوشش کی ہے ، کسی بھی ٹورنامنٹ کا پہلا میچ بہت اہم ہوتا ہے ، میزبان ملائیشیا اچھی ٹیم ہے ، اس کے خلاف میچ جیت کر اپنے اعتماد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔