آصف آفریدی نے ٹیسٹ کا 92 سالہ ریکارڈ توڑ دیا
ڈیبیو پر پانچ یا زائد وکٹیں حاصل کرنیوالے سب سے عمر رسیدہ کرکٹر بن گئے
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر )پاکستانی سپنر آصف آفریدی نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار کارکردگی دکھا کر تاریخ رقم کر دی۔ 38 سالہ آصف آفریدی نے ڈیبیو اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کر کے نیا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ وہ ٹیسٹ ڈیبیو پر پانچ یا زائد وکٹیں حاصل کرنے والے سب سے عمر رسیدہ کرکٹر بن گئے ہیں۔ انہوں نے انگلینڈ کے چارلس میریئٹ کا 92 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا جنہوں نے 1933 میں 37 سال اور 332 دن کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔دوسری طرف آصف آفریدی نے کہا کہ کپتان شان مسعود نے ہماری مشاورت سے نئی گیند لی، ہماری سوچ تھی کہ نئی گیند سے ہمیں زیادہ مدد ملے گی اورگیند سوئنگ کرے گا،میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بہت محنت کی ہے ،اگر ہم جنوبی افریقہ کو 200 سے زائد ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں توجنوبی افریقہ کیلئے پورا کرنا مشکل ہوگا۔میچ کے اختتام پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پر امید رہا ہے کہ کارکردگی جاری رکھنی ہے ،یہ وکٹ قذافی سٹیڈیم لاہور سے مختلف ہے ،بابراعظم محمدرضوان کریز پر موجود ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، دونوں سینئر کھلاڑیوں کے ہوتے ہوئے رنز کی امیدہے ۔