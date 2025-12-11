صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرو ہاکی لیگ:پہلے میچ میں نیدرلینڈز نے پاکستان کو شکست دیدی

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ارجنٹائن میں پرو ہاکی لیگ کے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن نیدرلینڈز نے پاکستان کو دو کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے دی۔تفصیلات کے مطابق سان ٹائیگو ہاکی سٹیڈیم میں پاکستان اور نیدرلینڈز کا آمنا سامنا ہوا۔

 پہلے ہاف میں پاکستان نے نویں منٹ میں حنان شاہد کے گول کے ذریعے سبقت حاصل کی لیکن تین منٹ بعد نیدرلینڈز نے نہ صرف مقابلہ برابر کردیا بلکہ پندرویں منٹ میں مقابلہ دو ایک کردیا۔اٹھارہویں منٹ میں سفیان خان نے پنالٹی کارنرپر گول کرکے مقابلہ دو دو کردیا۔ نیدرلینڈز نے اس کے بعد مزید 3 گول کرکے یہ مقابلہ 3گول کے فرق سے اپنے نام کرلیا۔ پاکستانی ٹیم اپنا دوسرامیچ کل 12 دسمبر کو ارجنٹائن کے خلاف کھیلے گی۔

 

