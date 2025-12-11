صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی 20رینکنگ :صاحبزادہ فرحان کی ترقی،پانچویں نمبر پر آگئے

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی 20رینکنگ :صاحبزادہ فرحان کی ترقی،پانچویں نمبر پر آگئے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹی 20رینکنگ جاری کردی ہے ۔ بیٹرز کی رینکنگ میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار ہے جبکہ انگلش بیٹر فل سالٹ دوسرے اور سری لنکا کے پتھم نسانکا تیسرے نمبر پر ہیں۔

 انگلش بیٹر جو بٹلر کا چوتھا نمبر ہے جبکہ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان ایک درجہ ترقی کے بعد پانچویں نمبر پر آگئے ہیں۔سابق کپتان بابراعظم 30 ویں پوزیشن پر براجمان ہیں جبکہ صائم ایوب کا 35 واں نمبر ہے ، سلمان علی آغا 52 اور محمد رضوان 54 نمبر پر ہیں، فخر زمان ایک درجہ تنزلی کے بعد 64 پوزیشن پر چلے گئے ہیں۔ ٹی ٹونٹی آلراؤنڈرز کی کیٹیگری میں صائم ایوب کی پہلی پوزیشن برقرار ہے جبکہ زمبابوے کے سکندر رضا کی دوسری اور ویسٹ انڈیز کے روسٹن چیز تیسرے نمبر پر ہیں۔ بولرز کی فہرست میں بھارت کے ورن چکرورتھی کا پہلا نمبر ہے جبکہ نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفی دوسرے اور افغانستان کے راشد خان کا تیسرا نمبر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے، نقدی، زیورات، موبائل چھین لئے

حافظ آباد : سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، اہلکار زخمی

حویلی لکھا : دوسری شادی پر خاوند کو تشدد کرکے قتل کردیا

گولڑہ میں غیر ملکی شہریوں کا جھگی نشینوں پر بہیمانہ تشدد

غازی آباد سے اغوا بچی مظفر گڑھ سے بازیاب، ملزم گرفتار

منشیات فروش گرفتار، 50 لٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak