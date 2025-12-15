اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم
بورڈکامعا ہدے میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ،ٹیم کا اگلا میچ تین ماہ بعد ہوگا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر اختتام پذیر ہوگیا، بطور ہیڈ کوچ ایک ہی سیریز میں ذمہ داری نبھا سکے ۔ تقریبا 75 لاکھ روپے ماہانہ وصول کرنے والے اظہر محمود مہنگے ترین ملکی کوچز میں شامل تھے ۔ اظہر کا دور صرف ایک سیریز کے بعد ہی ختم ہو گیا۔ ذرائع نے اس کی تصدیق بھی کر دی ۔ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے نئے دورانیے میں پاکستان ٹیم کو آئندہ برس 9 میچز کھیلنے ہیں جن کا آغاز مارچ، اپریل میں بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ سے ہوگا، اتنے ہی میچز جولائی، اگست میں ویسٹ انڈیز میں ہوں گے ۔اگست، ستمبر میں تین ٹیسٹ میچز کیلئے دورہ انگلینڈ طے ہے۔
سری لنکا کی ٹیم نومبر میں 2 میچز کیلئے پاکستان کی مہمان بنے گی۔ اہم مقابلوں سے قبل ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کسے نئے ہیڈ کوچ کی ذمہ داری سونپی جائے ، وہ ملکی ہوگا یا غیرملکی یہ بھی فی الحال واضح نہیں ہے ، چونکہ ٹیم کا اگلا میچ تین ماہ بعد ہوگا اس لیے حکام کی ترجیحات میں یہ معاملہ شامل نہیں ہے ۔واضح رہے کہ مینٹور کی پوزیشن ختم ہونے پر مصباح الحق کو بورڈ نے ملازمت سے فارغ نہیں کیا تھا، ان کا آپشن بھی موجود ہوگا۔ادھر اظہر محمود ان دنوں یو اے ای کی آئی ایل ٹی ٹونٹی میں ڈیزرٹ وائپرز کے فاسٹ بولنگ کوچ کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔